Lucro do Grupo Visabeira sobe 77,1% em 2017 para 50 milhões

O resultado líquido da Visabeira subiu 77,1% no ano passado face a 2016 para 50 milhões de euros, impulsionado pelos resultados da Vista Alegre.

"O Grupo Visabeira alcançou em 2017 um resultado líquido de 50 milhões de euros, um montante superior relativamente ao exercício de 2016, que se fixou nos 28 milhões de euros", refere a empresa em comunicado.

O grupo salienta ainda que "para este bom desempenho contribuiu a Vista Alegre, que reforçou a tendência positiva registada no final de 2016, alcançando este ano um resultado positivo de 4,2 milhões de euros".

Em destaque surge a atividade desenvolvida nos mercados externos, que representam 64% do total do volume de negócios em 2017, mais 5,5 pontos percentuais que em 2016.

O volume de negócios consolidado cresceu 6,2% para 638 milhões de euros e o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) aumentou 11,1% para 124 milhões de euros, traduzindo uma margem de 19,4% contra 19,1% em 2016.

"A nível internacional, o Grupo Visabeira, através do seu 'know how' e competências distintivas, teve em 2017 um crescimento expressivo no mercado europeu com um incremento de 27,7% face a 2016", afirma a empresa.

Na Europa, o volume de negócios “ascendeu a 266 milhões de euros, representando 41,6% do volume de negócios consolidado, sendo o principal país de destino França, com um peso de 64,9%".

Bélgica, Alemanha, Itália, Espanha e Dinamarca apresentam um peso de 35,1% neste mercado.