Crédito especializado volta a aumentar em fevereiro

A Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC) anunciou que as suas associadas concederam, em fevereiro, 777 milhões de euros em crédito, mais 13,7% do que no mesmo mês de 2017.

O aumento foi impulsionado, sobretudo, pelo crescimento de 23,5%, do crédito clássico concedido a particulares, num total de 248 milhões de euros, segundo um comunicado.

"Isto significa que há mais consumidores que estão financeiramente mais seguros porque têm emprego e isso também lhes dá alguma folga", refere a ASFAC.

A aquisição de meios de transporte continuou a representar a grande maioria dos empréstimos concedidos. Já o crédito pessoal subiu 12,7% face ao período homólogo de 2017.

"Os indicadores da ASFAC relativos ao mês de fevereiro seguem a tendência registada nos últimos meses que apontam para uma melhoria do nível de vida dos portugueses. A descida do desemprego e o bom desempenho da economia portuguesa são índices de confiança para os consumidores", afirma a instituição.