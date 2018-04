Dois surfistas feridos após ataque de tubarão na Austrália

Dois surfistas foram atacados por tubarões, um deles encontra-se hospitalizado depois de ter sido mordido numa perna, numa praia em Gracetown, no sudoeste da Austrália.

Um dos incidentes ocorreu esta manhã e, ao que tudo indica, tratar-se-á de um tubarão branco, com cerca de quatro metros, segundo revelam os meios de comunicação locais.

A primeira vítima foi um surfista de 37 anos que foi mordido na perna, na praia de Cobblestones, em Gracetown, muito perto do local onde ia decorrer o torneio de surf Margaret River Pro, que acabou por ter de ser cancelado. O incidente deu-se pelas 08h00 dest manhã.

We have been alerted of a shark incident that occurred near Gracetown. The #MargiesPro is on hold while we work with local authorities. The safety of our surfers & staff is a top priority. We have mitigation protocols in place and will be enhancing those when competition resumes.