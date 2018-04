Golfe. 1.º Obidos Ladies Open: Ivana Jorovic relança carreira com 11.º título

A sérvia Ivana Jorovic, uma antiga n.º1 mundial de sub-18, relançou a sua carreira no 1.º Obidos Ladies Open, ao conquistar o seu 11.º título de singulares em torneios da Federação Internacional de Ténis (ITF), a contar para o ranking mundial (WTA), mas apenas o seu primeiro troféu deste género desde 2016.



A jovem jogadora de 20 anos, finalista júnior em Roland Garros em 2014, recorreu ao seu jogo mais agressivo para arrasar na final do torneio organizado pela Bom Sucesso Tennis Academy a checa Miriam Kolodziejová por 6-1 e 6-2, em apenas 78 minutos.



Jorovic, 5.ª cabeça de série e 281.ª no ranking, não vencia um torneio ITF desde a última prova que disputou em 2016, em Ankara, onde somou o seu quarto título de 50 mil dólares em prémios monetários, enquanto este Obidos Ladies Open distribuiu 25 mil, pouco mais de 20 mil euros.



O torneio português poderá não ser o mais importante da sua carreira, mas tem um enorme significado para uma jogadora que viveu tempos difíceis em 2017 mas que está pronta para voltar à ribalta (era 134.ª WTA em outubro de 2016) e sente-se cheia de confiança.



«Não estou a jogar o melhor ténis que posso, mas estou contente com o que tenho produzido aqui e espero que continue assim. Não estou nada cansada estou pronta para jogar o próximo torneio na próxima semana, tenho muita autoconfiança e estou confiante em todas as pancadas», garantiu.



Na cerimónia de entrega de prémios, para além de elogiar a adversária e de agradecer ao seu treinador, Jorovic aludiu ainda às dificuldades com que todas as jogadoras se depararam durante a semana, designadamente o mau tempo que forçou o diretor de torneio, Nuno Mota, a transferir algumas vezes o programa para campos cobertos em Santarém.



«Obrigado pela boa organização, porque tivemos uma semana dura, jogámos em recinto coberto, ao ar livre, à chuva e desta vez ganhei eu», referiu, depois de receber o troféu de Pedro Portugal, presidente executivo do Guardian Bom Sucesso Resort.



Ivana Jorovic vai manter-se em Portugal para jogar o 2.º Obidos Ladies Open, cuja fase de qualificação está a decorrer desde sábado e sente-se capaz de voltar a brilhar.



Uma certeza ela tem, irá lutar até à exaustão. Ivana Jorovic não é só uma jogadora de talento como a sua compatriota Ana Ivanovic. Possui igualmente a garra de outra antiga n.º1 mundial sérvia, Jelena Jankovic.



Basta verificar que neste 1.º Obidos Ladies Open três dos cinco encontros que ganhou foram esticados um terceiro set.



«Quero deixar sempre o meu coração no campo», assegurou.



O 1.º Obidos Ladies Open só terminou hoje (segunda-feira) devido à chuva, e esta manhã concluiu-se o torneio de pares, com uma das meias-finais e a final.



Venceu a dupla britânica de Sarah Beth Grey e Olivia Nicholls, que nos quartos de final tinham vergado as portuguesas Maria João Koehler e Inês Murta por 6-1 e 6-1, e que hoje, na final, impuseram-se às 1.ª cabeças de série, a belga Na Sophie Mestach e a sérvia NinaStojanovic, por 4-6, 7-6 (7/4) e 10/6, em 1h56.