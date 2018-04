Ministro da Saúde pede à IGAS que esclareça situação na ala pediátrica do S. João

Na semana passada, vários pais denunciaram as condições em que os filhos fazem os tratamentos de quimioterapia na unidade “Joãozinho”, no Centro Hospitalar de São João, no concelho do Porto. Em resposta ao problema, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, pediu à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) que intervisse, para esclarecer a situação.

“Pedi à IGAS que procurasse aferir se houve algo que pudesse ter sido feito que não tenha sido feito”, disse o ministro aos jornalistas, à margem de uma cerimónia para anunciar os novos investimento no INEM.

Adalberto Campos Fernandes afirmou ainda que “não há ninguém que sinta mais incómodo e mais sentido de injustiça” do que o próprio e o Governo, recordando que a situação se arrasta há dez anos. “Vai ser este Governo que vai resolver um problema que se arrasta há 10 anos”, afirmou.

O ministro da Saúde assegurou que o Hospital de São João vai dispor de “todo o apoio para melhorar as condições, ainda que provisórias, de atendimento daquelas crianças”.