Autoridade marítima resgata cão que caiu ao Douro

Na sexta-feira passada, um cão caiu ao rio Douro, depois de ter encontrado uma carteira no chão, que pertenceria ao seu dono.

O dono do animal estaria à procura da sua carteira, quando o animal se afasto e caiu ao rio, esclareceu a Autoridade Marítima que procedeu ao resgate do cão. O animal conseguiu nadar para uma zona de “afloramento rochoso”, mas como não havia “qualquer ponto de saída, devido à altura da margem”, teve de ser retirado pela Polícia Marítima e pela Estação Salva-vidas do Douro.

O cão saiu ileso do incidente.