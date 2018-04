Sabe porque a Volkswagen vai mudar de símbolo?

A Volkswagen vai mudar de símbolo, sendo esta a primeira mudança de imagem que a marca sofre desde 2012.

O novo símbolo deverá ser apresentado já no início do próximo ano, com o objetivo de se adaptar aos novos carros elétricos.

“A marca não está em boa forma em comparação com os anos anteriores”, afirmou Jochen Sengpiehl, responsável de marketing da Volkswagen, citado pela Bloomberg.

A marca alemã pretende ainda aumentar a sua presença nas redes sociais e nos meios digitais, de forma a convencer os seus consumidores a comprarem veículos eletrónicos.

Durante os próximos meses, a Volkswagen vai convidar várias agências de comunicação e publicadade para apresentarem propostas.

A mudança da estratégia de marketing, que engloba a alteração do símbolo, foi anunciada poucos dias depois de Herbert Diess ter sido nomeado o novo presidente do conselho de administração da Volkswagen.