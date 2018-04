16 de abril 2018

Cinco dicas para ter uma boa noite de sono

Se a sua cabeça parece escolher o momento em que a encosta na almofada para se lembrar de todas as preocupações, problemas e medos, então estas técnicas são para si. As perturbações do sono podem ter consequências graves e por isso é preciso agir o quanto antes. Acordar cansado, não conseguir adormecer na hora de deitar ou despertar a meio da noite sem conseguir voltar a dormir são sinais de que precisa de intervenção. O site EverydayHealth reúne alguns conselhos dados pela psicóloga Sally R. Connolly, terapeuta de sono numa clínica de Louisville, no Kentucky, EUA.