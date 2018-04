Inglaterra. Rúben Neves "melhor que Zidane" (com vídeo)

Rúben Neves tem feito uma época sensacional no segundo escalão do futebol inglês ao serviço do Wolverhampton Wanderers, para onde se transferiu no último verão após três temporadas na equipa principal do FC Porto. O médio português de 21 anos soma 39 jogos e seis golos pelo conjunto orientado por Nuno Espírito Santo, que no passado fim de semana carimbou a subida à Premier League.

Às grandes exibições, que lhe valeram a nomeação para Melhor Jogador da prova (e a presença no Onze do Ano), Rúben Neves tem juntado golos extraordinários - que pode ver aqui:

O entusiasmo dos adeptos do Wolves para com o jovem internacional luso é tanto que foi já criado um cântico em sua homenagem. E a letra não podia ser mais sugestiva, implicando mesmo superioridade em relação a... Zinedine Zidane, um dos melhores futebolistas de sempre:

"We’ve got Neves, Rúben Neves

I just don’t think you can understand

He’s Nuno Santo's man

He’s better than Zidane

We’ve got Rúben Neves"