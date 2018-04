PSD. Rui Rio e Santana em rutura total

Pedro Santana Lopes e Rui Rio estão à beira da rutura política total. O agora líder do PSD rompeu o acordo entre ambos, que foi fechado no último congresso. Dois meses depois, a união interna acabou

Não se pode afirmar taxativamente quem rompeu com quem - até porque o mais certo é nunca terem estado verdadeiramente juntos - mas o facto é um: Rui Rio e Pedro Santana Lopes estão hoje em rutura.

O presidente do PSD não acolheu os nomes indicados por Santana Lopes para o Conselho Estratégico Nacional e para as Relações Internacionais do partido - sendo que esses nomes constavam do acordo que ditou a união entre as duas candidaturas depois da eleição social-democrata, no passado janeiro.

O pacto ‘laranja’, fechado no congresso na antiga FIL que ocorreu há precisamente dois meses, incluía indicações conjuntas e assumidas de Rio e Santana para órgãos como o Conselho Nacional (o maior órgão regular do PSD), o Conselho de Jurisdição, o Instituto Francisco Sá Carneiro e o futuro Conselho Estratégico - a que coloquialmente se tem chamado “governo-sombra”. Só para a Comissão Política Nacional - que reune as vice-presidências e os vogais de Rio - é que os negociadores de Santana Lopes (o veterano Pedro Pinto e o então diretor de campanha João Montenegro) não indicaram nomes. O caso mais evidente da tentativa de união das duas facções em congresso foi simbólico - entraram os dois lado a lado no primeiro dia - e depois mais prático: Santana encabeçou a lista oficial de Rio ao Conselho Nacional, com Paulo Rangel a número 2 e três indicações alternadas para cada um, maioritariamente autarcas da confiança de cada lado.

