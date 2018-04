Na antevisão do clássico frente ao FC Porto, Jorge Jesus referiu que a equipa do Sporting está no limite físico: “Já estamos no limite”.

“Andamos a tentar que os jogadores não saiam dos jogos lesionados, que recuperem a tempo”, referiu.

Jorge Jesus também disse que ainda não tem a certeza se poderá contar com os centrais Mathieu e André Pinto para o jogo com o FC Porto.

O Sporting tenta reverter a eliminatória na segunda mão, em Alvalade, depois de ter perdido por 1-0 no Dragão. A segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal joga-se esta quarta-feira às 20h30.