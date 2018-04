Procura-se aluno que queira viajar

É já pelo terceiro ano consecutivo que a Nova SBE e a Gap Year Portugal se juntam para lançarem um desafio a todos os estudantes interessados: fazer um gap year com tudo pago.

As candidaturas já estão abertas desde março e encerram no dia 11 de maio, sendo que o vencedor é anunciado a 20 de junho. Para se candidatar, apenas tem de ter espírito de equipa, e a escola pretende com isto incutir aos seus alunos um espírito diâmico e permitir que estas desenvolvam soft skills.

O concurso destina-se apenas a alunos finalistas de licenciatura e a bolsa é de cinco mil euros - uma pessoa - ou de 6500 euros, no caso de serem duas pessoas a candidatar-se.

Os alunos que queiram concorrer terão de realizar um planeamento detalhado de como usariam o orçamento referido durante este ano de pausa.