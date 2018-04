Interpretar um casal requer empatia, entrega e química. Muitas vezes, não é fácil separar a ficção da realidade e essa química acaba por ultrapassar barreiras e passar para a realidade. Lembramos alguns casais de atores que contracenaram juntos na televisão, no cinema ou no teatro e acabaram por levar os romances dos bastidores para o dia a dia e outros que já viviam juntos quando o amor passou também para o pequeno ecrã.

Angelina Jolie e Brad Pitt

Conheceram-se em 2004, durante as gravações do filme Mr. & Mrs. Smith, onde interpretavam um casal: os agentes Jane Smith e John Smith. Na altura, Brad Pitt ainda namorava com a atriz Jennifer Aniston, de quem se separou em janeiro de 2005. No final do mesmo ano, Angelina e Brad assumiram o relacionamento. Casaram anos mais tarde, em 2014, em França. Têm seis filhos: três adotivos e três biológicos. Depois de mais de 10 anos juntos, um dos casais mais adorados de Hollywood separou-se em 2016.

Marina Mota e Carlos Cunha

Os dois atores estiveram casados durante 14 anos, até 1996. Conheceram-se em 1982 e casaram-se em setembro desse ano, estando Marina grávida da filha Érika. Trabalham juntos recorrentemente e, ao longo dos anos, interpretaram casais por diversas vezes, principalmente em peças de teatro. Nos últimos anos, contracenaram na peça Juntos em Revista em 2016 e em Uma Tempestade num Copo d’Água em 2017.

Nicole Kidman e Tom Cruise

Tudo começou nas gravação do filme Dias de Tempestade em 1990. Os atores casaram ainda nesse ano e adotaram duas crianças: Isabella e Connor Anthony. A união acabou em 2001. Enquanto foram casados, também tiveram romances no cinema, nos filmes Um sonho distante de 1992 e De Olhos Bem Fechados de 1999. No ano passado, o ator mostrou vontade de voltar a reunir-se com Nicole Kidman, num filme onde interpretariam um casal divorciado que volta a apaixonar-se.

Maria João Abreu e José Raposo

Foram casados durante 22 anos e separaram-se em 2008. Durante anos, os dois atores foram parceiros na vida pessoal e profissional, contracenando juntos em várias peças de teatro da Revista à Portuguesa. Mesmo depois de o casamento acabar continuaram a dividir o palco, como, por exemplo, na peça O Libertino em 2012. Mais recentemente, em 2016, o ex-casal viveu uma história de amor na ficção, na novela da SIC Amor Maior.

Antonio Banderas e Melanie Griffith

Conheceram-se na rodagem do filme Two Much em 1995. Nesta comédia, as personagens de Antonio Banderas e Melanie Griffith vivem um romance. Na vida real, casaram mais tarde, em maio de 1996, em Londres. O ator espanhol e a atriz norte-americana estiveram juntos durante 18 anos e tiveram uma filha, Stella del Carmen. Em 2014 divorciaram-se e, nesse mesmo ano, voltaram a contracenar no filme de ficção científica Agente do Futuro.

Catarina Furtado e João Rei

Foi na série de televisão portuguesa A Ferreirinha que se conheceram, em 2004. João Reis interpretava Camilo Castelo Branco e Catarina Furtado fazia de Ana Plácido. A história de amor dos dois era uma das tramas da série. A ficção passou para a realidade e os atores casaram. Mais tarde, em 2009. Catarina e João voltaram a contracenar juntos, na peça de teatro Transações. Em 2016, voltaram a dividir o palco em Os Dias Realistas, onde interpretavam um casal.

Woody Allen e Mia Farrow

Woody Allen e Mia Farrow nunca foram casados, mas namoraram durante 12 anos. A atriz e o cineasta trabalharam juntos em 13 filmes, como, por exemplo, Ana e as Suas Irmãs de 1986 e Crimes e Escapadelas de 1989. O ex-casal teve uma das separações mais mediáticas de Hollywood. Tudo aconteceu quando foi descoberto que Woody Allen tinha uma relação com Soon-Yi Previn, a filha adotiva de Mia Farrow e do ex-marido André Previn. Woody Allen e Soon-Yi Previn acabaram mesmo por casar.

Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula

Conheceram-se em 2007 nas gravações da novela A Flor do Mal e em 2011 já estavam juntos quando foram marido e mulher na novela da TVI Remédio Santo. Agora, Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula – que têm uma filha em comum – são um dos pares românticos da nova novela da SIC, Vidas Opostas. No pequeno ecrã, Paula é Aurora Teles, uma ‘líder nata’, dona de uma agência de comunicação mas envolvida num negócio obscuro; e Jorge é Lucas Teles, personagem que começa a história na prisão.

Will Smith e Jada P. Simth

Casados na vida real desde 1997 e juntos até hoje, o ator Will Smith e a atriz Jada Pinkett Smith fizeram par romântico no filme Ali em 2001. Na longa-metragem, Will Smith faz o papel do famoso lutador de box Muhammad Ali e Jada interpreta o papel de Ali. A história dos atores norte-americanos começou nas gravações da série de comédia O Príncipe de Bel-Air, que foi exibida de 1990 a 1996. Da união nasceram dois filhos.

Ryan Reynolds e Blake Lively

O casal intepretou Hal Jordan e Carol Ferris na adaptação para o cinema da banda desenhada Lanterna Verde em 2011 e foi aí que o romance começou. Na altura, o ator estava casado com Scarlett Johansson. Após a separação, Ryan Reynolds e Blake Lively oficializaram a relação. Casaram em setembro de 2012 e têm duas filhas. O filme acabou por ser um fracasso comercial, mas a julgar pelas imagens que vão partilhando nas redes sociais, os atores saíram a ganhar.

Ana Guiomar e Diogo Valsassina

Ana Guiomar e Diogo Valsassina conheceram-se em 2004, na novela juvenil Morangos com Açúcar, onde interpretavam um casal adolescente – Marta e Tojó – e estão juntos desde então. Em 2017, na novela da SIC Amor Maior, os atores portugueses voltaram a viver um romance na ficção. Na história, Nélson, a personagem de Diogo, está apaixonado por Preciosa, o papel de Ana, mas ela mostra-se reticente. No fim, Preciosa acaba por se render aos encantos de Nélson e os dois acabam juntos.

Tarcísio Meira e Glória Menezes

A história de amor deste casal - que está junto há quase 60 anos - começou nas filmagens da radionovela Uma Pires Camargo, em 1961. No ano seguinte, foram protagonistas da primeira novela diária do Brasil, chamada 2-5499 - Ocupado e, em 1967, contracenaram na novela Sangue e Areia. Ao longo dos anos, fizeram juntos mais de 15 trabalhos. Tiveram até uma série de televisão Tarcísio & Glória, onde foram produtores e atores.

Kaley Cuoco e Johny Galecki

Os atores norte-americanos conheceram-se na série de sucesso A Teoria do Big Bang, onde interpretam o casal Penny e Leonard. Na vida real, namoraram entre 2008 e 2009. A relação amorosa terminou, mas a série continua. Depois da separação dos atores, as personagens mantiveram o namoro – apesar das pausas e desavenças – e até casaram duas vezes. Kaley Cuoco e Johny Glaecki já têm relações com outras pessoas e dizem ter mantido a amizade.

Daniel Craig e Rachel Weisz

Começaram a namorar em 2010, depois de viverem um par romântico no filme americano A Casa dos Sonhos. No enredo, Daniel Craig interpreta Will Atenton, um executivo bem sucedido da área editorial, que é casado com Libby Atenton – Rachel Weisz. O romance fictício resultou num casamento secreto na vida real, com apenas quatro convidados: Ella, filha de Craig, Henry, filho de Rachel, e dois amigos do casal. Os atores estão juntos há sete anos.

Sylvester Stalonee Brigitte Nielsen

Stallone e Nielsen contracenaram no filme Rocky IV de 1985, o quarto filme da saga escrita e interpretada por Sylvester Stallone. Nesse mesmo ano, casaram e estiveram juntos durante dois anos. Em 1986, os atores voltaram a trabalhar juntos no filme Cobra - O Braço Forte da Lei, também escrito e protagonizado por Stallone. Na longa-metragem, Mario Cobretti, a personagem de Stallone, é um polícia que tem de proteger as futuras vítimas de um assassino. Entre elas está a modelo Ingrid, interpretada por Brigitte.

Johnny Depp e Amber Heard

Conheceram-se nas rodagens do filme O Diário a Rum, em 2011, quando Johnny Depp ainda era casado com Vanessa Paradis. Em 2012, quando o ator se separou de Vanessa Paradis, assumiu o romance com Amber Heard. Casaram em 2014, mas divorciaram-se dois anos depois. Esta não foi a primeira vez que o ator americano se apaixonou durante um filme. Em 1990, nas filmagens de Eduardo Mãos de Tesoura, Johnny Depp e Winona Ryder começaram uma relação que durou três anos.

Ryan Gosling e Rachel McAdams

Corriam notícias de que Ryan Gosling e Rachel McAdams não se davam bem nos bastidores do filme O Diário da Nossa Paixão de 2004. Talvez o ódio tenha passado a amor, porque a verdade é que os atores começaram a namorar um ano depois de se conheceram nas gravações e ficaram juntos até 2007. A adaptação cinematográfica do livro de Nicholas Sparks conta a história de um casal que vive um relacionamento proibido por serem de diferentes classes sociais.

Penélope Cruz e Javier Bardem

Os atores espanhóis conheceram-se nas filmagens do filme Jamón, Jamón, em 1992. Em 2008, voltaram a contracenar juntos, desta vez em Vicky Cristina Barcelona, um filme de Woody Allen. Foi nessa altura que assumiram o romance e casaram dois anos mais tarde. Juntos até hoje, tiveram dois filhos. Em 2016, Javier Bardem e Penélope Cruz trabalharam juntos no filme Loving Pablo, onde interpretam o casal Pablo Escobar e Virginia Vallejo.