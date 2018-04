Morreu Barbara Bush. A ex-primeira-dama dos EUA

Barbara Bush, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos da América, morreu esta terça-feira, com 92 anos, segundo anunciou um porta-voz da família, citado pelos meios de comunicação internacionais.

A ex-primeira-dama foi casada com George Bush, o 41º presidente norte-americano, e era mãe de George W. Bush, que se tornou no 43º presidente dos EUA.

A causa da sua morte não foi revelada, mas a ex-primeira-dama sofria de problemas cardíacos e tinha uma doença crónica pulmonar. “Após uma recente série de hospitalizações, e depois de consultar médicos e família decidiu deixar de procurar tratamentos médicos adicionais”, referiu o porta-voz da família.

A sua morte foi confirmada pelo gabinete do seu marido, através de uma nota divulgada pelos meios de comunicação social locais.

Várias figuras públicas, como Trump e o seu filho, utilizaram as redes sociais para homenagear Barbara Bush.

#BREAKING: Barbara Bush, wife of George H.W. Bush, has died at age 92. pic.twitter.com/IuGgfUBtG9 — Joel Franco (@OfficialJoelF) April 17, 2018

Former President George W. Bush released a statement on the passing of his mother, former First Lady Barbara Bush. https://t.co/gPHfLKn5pg pic.twitter.com/FjxqWJYQiN — Fox News (@FoxNews) April 18, 2018

.@FLOTUS Melania and I join the Nation in celebrating the life of Barbara Bush: pic.twitter.com/4OW72iddQx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018