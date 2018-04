Trump descarta ideia de voltar a acordo de comércio livre do Pacífico

Na terça-feira, o presidente norte-americano referiu que o Acordo de Comércio Livre do Pacífico continua a ter riscos e que os “acordos bilaterais são mais eficientes e benéficos para os trabalhadores norte-americanos”.

A ideia de Trump foi divulgado poucas horas depois da sua reunião com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe.

"Embora o Japão e a Coreia do Sul gostassem que voltássemos a integrar o TPP, eu não gosto deste acordo para os Estados Unidos. Demasiadas contingências", escreveu Donald Trump, no seu Twitter.

Na quinta-feira, o secretário do comércio, Wilbur Ross, referiu na cimeira das Américas, que a América estava a pensar em voltar ao acordo por ser “substancialmente melhor”. No entanto, Trump contrariou as declarações do secretário descartando a ideia de que o país voltaria ao acordo.

While Japan and South Korea would like us to go back into TPP, I don’t like the deal for the United States. Too many contingencies and no way to get out if it doesn’t work. Bilateral deals are far more efficient, profitable and better for OUR workers. Look how bad WTO is to U.S.