Mais de 150 projetos de investigação em saúde em busca de financiamento

As instituições portuguesas puderam pela primeira vez candidatar-se a financiamento da Fundação La Caixa para projetos na área da saúde e a procura foi grande: dos 785 projectos apresentados no concurso ibérico, 167 são portugueses (mais de 20% do total).

As candidaturas para os projetos de 2018 acabaram no mês de março e segue-se agora um processo de avaliação. Com este programa, que vai atribuir cerca de 12 milhões de euros para investigação a cada ano, a Fundação Bancária ”la Caixa” é a entidade privada que mais contribui em volume de investimento em investigação de excelência em termos de saúde no Estado espanhol e uma das primeiras da Europa.

Os projetos apresentados por Portugal totalizam uma despesa de 96 milhões de euros. Se será impossível responder a todos, uma das garantias da participação portuguesa nesta iniciativa, disse ao i a organização, é que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia vai igualar os investimentos que a Fundação “La Caixa” destine a projetos de investigação selecionados em Portugal. Este compromisso resultou de um acordo de colaboração assinado no passado mês de fevereiro.

Neurociências e oncologia

Dados fornecidos ao i pela organização revelam que entre as cinco instituições com mais projetos apresentados, três são portuguesas.

As áreas de neurociências e oncologia reúnem o maior número de candidaturas, seguindo-se outras áreas da biomedicina no geral, doenças infecciosas e doenças cardiovasculares.

No final do processo serão selecionados cerca de 20 projetos, “os de maior potencial, excelência e impacto social, quer seja no âmbito da investigação básica, clínica ou translacional, através de um processo que cumpre os melhores padrões de qualidade, imparcialidade, objetividade e transparência”, diz a organização.

Haverá dois tipos de financiamento: até 500 000 euros, para projetos transformadores que se poderão destinar a um único grupo de investigação e até um milhão de euros, para iniciativas que agrupem mais de um centro e que apresentem um elevado grau de transdisciplinaridade.

A Fundação La Caixa começou este ano a intervir em Portugal como resultado da entrada do BPI no Grupo CaixaBank. Este concurso é uma das primeiras iniciativas.