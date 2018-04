Sabia que o Príncipe William é fã de um restaurante português?

O Príncipe William confessou que adora a comida da cadeia de restaurantes Nando’s, que é muito conhecida pelo seu prato português de frango com piri-piri.

Segundo o Daily Mail, o príncipe esteve no Commonwealth Heads of Government, na terça-feira, onde falou com o cofundador da cadeia de restaurantes e durante a conversa confessou ser fã do estabelecimento.

“Este homem aqui é o seu maior fã. Foi ele que me apresentou a Nando’s. É muito bom. Ele devia comprar uma quota na Nando’s”, afirmou o príncipe William, sobre um dos seus guarda-costas.

O cofundador não se mostrou surpreendido, referindo que está muito contente por o príncipe William e o seu irmão Harry terem experimentado a comida.