É oficial: novos episódios da 'Casa de Papel' chegam em 2019

Boas notícias para os fãs da ‘Casa de Papel’: Tokio, Nairobi, Berlin, Moscovo, Helsínquia, Oslo, Denver, Rio e o Professor vão regressar em 2019, confirmou a Netflix.

"Após o sucesso mundial da Parte 1 e Parte 2, o Professor planeia novos golpes que serão revelados em 2019", refere o serviço de streaming em comunicado.

Recorde-se que a séries espanhola liderou durante várias semanas o ranking das séries mais vistas: está atualmente no 39º lugar na lista das séries mais populares do IMDb.

A Netflix não revelou as audiências da ‘Casa de Papel’, mas, a julgar pelas publicações nas redes sociais, a séries espanhola conquistou milhares de utilizadores em todo o mundo. Porquê este sucesso? A diretora de ficção da Antena 3, Sonia Martínez, tentou explicar: "É um assalto no qual as horas vão sendo marcadas e tem-se a sensação de que é preciso consumir mais, é o produto ideal para se ver assim", explica, acrescentando que a ligação com as personagens também é fundamental: "Considerando que são pessoas que são delinquentes, tínhamos de ter a certeza que o público precisava de ter a sensação de que está com eles, que são os bons, e que realizam um desejo que todos temos que é assaltar algo tão impessoal como a Casa da Moeda", disse ao El País.

“Estes senhores que assaltam a Casa da Moeda têm uma componente quase antissistema que abarca um pouco da deceção com os Governos, os bancos centrais", acrescentou Alex Pina, o criador da série.