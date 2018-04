Trump confirma encontro entre Kim Jong-un e diretor da CIA

O presidente dos Estados Unidos confirmou através do Twitter a visita do diretor da CIA à Coreia do Norte, onde se encontrou com o líder daquele país, Kim Jong-un.

“O Mike Pompeo encontrou-se com o Kim Jong-un na Coreia do Norte na semana passada. O encontro correu muito bem e formou-se uma boa relação”, escreveu Donald Trump na sua conta oficial.

“Os detalhes da cimeira estão a ser tratados nesta altura. A desnuclearização vai ser uma coisa muito boa para o mundo, mas também para a Coreia do Norte!”, realçou.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!