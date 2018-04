Cartão de Cidadão vai poder ser renovado através da Internet

Já não vai ser preciso esperar tantas horas na fila com as novas alterações ao processo de emissão do Cartão de Cidadão. Este vai passar a poder ser renovado através do Portal das Finanças, pela Internet.

"São reaproveitados os dados fornecidos anteriormente, simplificando o procedimento e eliminando novas deslocações", refere o Ministério da Justiça, citado pelo Observador.

Além disso, vai ter ainda uma outra funcionalidade: o código PUK. Este permite recuperar o código pessoal de desbloqueio do PIN, que seja referente à morada, certificado de autentiação e certificado de assinatura, no caso de perda. Ainda no caso de perder o código PIN, o cidadão poderá pedir o código PUK, tal como acontece com os telemóveis, e definir novos códigos PIN.

No entanto, estas alterações têm um custo de cinco euros e, para obter a opção do PUK, terá de validar a impressão digital presencialmente.