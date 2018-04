Presidente do Sp. Braga denuncia favores dos árbitros ao Sporting

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, enviou uma carta ao presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, onde denuncia alegados favores ao Sporting.

A notícia é avançada hoje na edição do desportivo Record, e dá conta de uma carta enviada por António Salvador onde faz referência ao jogo entre Belenenses e Sporting, cuja a equipa de Jorge Jesus venceu por 3-4. Na carta enviada, Salvador diz que "foi mais uma machadada na verdade desportiva e mais um retrocesso naquilo que pode e deve ser uma ferramenta de apoio, tendo-se verificado uma vez mais que o VAR só é importante se houver competência de quem o utiliza".

Na mesma carta, António Salvador faz também referência a uma alegada irregularidade no lance que dá o terceiro golo para o Sporting. “Questionamos o Conselho de Arbitragem como é possível validar o 3.º golo do Sporting quando existe uma infração clara no início da jogada por mão deliberada de Ristovski?”, escreveu o presidente do Sporting de Braga.

António Salvador termina dizendo que a carta enviada “não resulta da pretensão de qualquer benefício, mas sim que se reforce o trabalho conjunto para que haja maior isenção, rigor e, acima de tudo, verdade desportiva”.