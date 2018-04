Arábia Saudita volta a ter cinemas

O cinema tinha sido proibido no país nos anos 80.

Quarenta anos depois, a Arábia Saudita vai voltar a ter um cinema. Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro saudita, licenciou a primeira sala e estão já previstas mais 300 para os próximos anos.

Na cidade de Riade, os sauditas vão poder voltar a ir ao cinema, mas só daqui a algumas semanas e por convite, conta a Reuters. O filme a ser exibido na sessão inaugural vai ser o “Black Panther”, da Marvel.

As salas de cinema tinham sido proibidas na Arábia Saudita na década de 80 devido ao aumento do radicalismo islâmico no país, mas agora, quase 40 anos depois, Mohammed bin Salman quer modernizar o país.

Nos últimos tempos tem havido uma mudança na Arábia Saudita, principalmente no que respeita às mulheres sauditas: já estão autorizadas a tirar a carta de condução e já podem abrir os seus próprios negócios.