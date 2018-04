Lili Caneças recorda os tempos em que tinha “amigos milionários em todo o lado”

Lili Caneças usou a sua página no Instagram para partilhar uma fotografia antiga.

Nesta altura, a socialite fazia várias viagens e encontrava-se frequentemente com membros do jet set de outros países.

“Quando apanhava sol sem protetor, quando andava sempre bronzeada no verão, no inverno ía para países quentes e tinha amigos milionários em todo o lado do mundo. O Zé Luís era um go go boy no Pacha e Ibiza era um must be para os jet setters, em 1999”, escreveu na legenda da fotografia.