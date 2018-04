Austrália. Grande Barreira de Coral sofreu “colapso catastrófico” e corre risco de desaparecer

A Grande Barreira de Coral da Austrália, considerado património mundial da UNESCO desde 1981 e que se estende ao longo de cerca de 2.400 quilómetros, sofreu um "colapso catastrófico" de corais durante uma vaga de calor em 2016, "uma ameaça à diversidade da vida marinha", indica o estudo.

Neste momento, e de acordo com o estudo científico, os "recifes de coral representam menos de 1% do ambiente marinho da Terra, mas abrigam cerca de 25% da vida marinha". "A morte destes corais causou mudanças radicais na mistura de espécies em centenas de recifes individuais", explicou à AFP um dos autores do estudo, Andrew Baird.

Todas estas maudanças radicais estão a ter “um impacto sobre todas as criaturas que dependem dos corais para alimentação e habitat", alertou também Terry Hughes, co-autor do estudo.

O estudo deixa um alerta e apela à proteção dos corais – que são cerca de mil milhões - que sobreviveram a estas alterações climáticas e que estão, neste momento, dependentes de uma "melhoria da qualidade da água” e da “redução da poluição costeira".

Caso não ocorra nenhuma melhoria a este nível, ou seja se a temperatura não for limitada entre 1,5 graus Celsius e dois graus Celsius – limite estabelecido no Acordo de Paris -, a Grande Barreira de Coral corre “o risco de desaparecer”, revelam os cientistas responsáveis pelo estudo.