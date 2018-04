PS defende fim dos cortes aos gabinetes políticos

Pedro Delgado Alves diz que o fim dos cortes aos membros dos gabinetes políticos "está longe de ter sido uma prioridade".

O deputado socialista explica que o Governo tem levado a cabo "um conjunto de políticas de reversão dos cortes" e que esta reposição salarial se enquadra nessa política, numa altura em que já não se justificam as restrições que ditaram esta medida.

Delgado Alves frisa que "estamos a falar de trabalhadores dependentes", mesmo que se trate de membros de gabinetes político e que este "era um corte extraordinário" que não faz sentido manter.

O deputado explica ainda que esta reposição será "faseada".

Sobre se o ataque a esta medida é uma posição populista, Delgado Alves diz que "não acaba por ser uma qualificação que esteja totalmente errada".

A notícia do fim do corte de 5% dos salários dos membros de gabinetes políticos foi hoje avançada pelo Público.

Rui Rui já veio dizer que não discorda, numa posição dissonante com a do seu líder parlamentar. Fernando Negrão assumiu estar contra a reposição no final da reunião da bancada do PSD.