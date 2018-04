A circulação da Linha Laranja do metro do Porto está condicionada depois de um jovem ter sido atropelado.

Segundo referiu fonte oficial do metro do Porto à Lusa, a circulação está condicionada desde das 12h39, mas está a ser feita nos dois sentidos, no entanto, apenas num troço das vias.

O metro estava a seguir em direção a Gondomar quando o jovem atravessou a linha e foi atropelado.

No local esteve a PSP e o INEM a prestar assistência.