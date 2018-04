Jesus, Ricciardi e Paulo Abreu em almoço no Ritz

Jorge Jesus encontrou-se ontem num hotel de Lisboa com dois notáveis do Sporting: José Maria Ricciardi e Paulo Abreu.

O treinador principal dos leões, o homem da banca e o antigo vice-presidente do clube, ambos críticos da presidência de Bruno de Carvalho, almoçaram juntos no Ritz, apurou o i.

Ricciardi e Abreu são duas figuras conhecidas e influentes do universo leonino: o primeiro, primo de Ricardo Salgado (com quem entretanto se incompatibilizou), tem sido ao longo dos últimos anos um apoio importante na relação do clube com a banca; o segundo foi vice-presidente do clube em diferentes direções. Nos últimos tempos, a turbulência que se abateu sobre o clube devido à polémica que opôs Bruno de Carvalho aos jogadores levou os dois elementos a dissociar-se publicamente do presidente.

Ao i, Ricciardi revelou que tem estes “almoços há vários anos, uma vez por mês” e acrescentou que “não se passou nada de especial”. O banqueiro salientou que o encontro “não tem nada a ver com o que se passou no Sporting” e argumenta que as “pessoas quando querem fazer conspirações - eu não faço conspirações com ninguém - não o fazem com 500 pessoas, como deve imaginar”.

Também Jorge Jesus considerou que a turbulência não deve impedir que se mantenha esta rotina do almoço mensal e que o encontro de ontem não deve alimentar qualquer tipo de especulação em relação ao futuro do Sporting.