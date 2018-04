Centro de Berlim isolado devido a desativação de bomba da II Guerra Mundial

Esta sexta-feira de manhã, as autoridades alemãs estão a isolar a zona envolvente da estação central de caminho de ferro de Berlim para que a bomba da II Guerra Mundial possa ser desativada.

As autoridades estão a montar um perímetro de segurança com cerca de 800 metros à volta da estação. A operação de evacuação vai levar à retirada de 10 mil pessoas e ainda à interrupção da circulação ferroviária.

O perímetro já começou a ser montado e a desativação da bomba deve começar dentro de algumas horas.

A bomba, com 500 quilos, foi encontrada nos últimos dias por trabalhadores que estavam a fazer obras no bairro de Mitte, no centro de Berlim.