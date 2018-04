Dicionários de português-tétum com lançamento na segunda-feira

A Porto Editora vai lançar o primeiro dicionário online de português-tétum e tétum-português no infopedia.pt. O acesso é gratuito até 27 de abril

Em breve quem queira poderá aceder à distância de um click aos primeiros dicionários online de Português-Tétum e Tétum-Português. Com lançamento marcado para 23 de abril, Dia Mundial do Livro, o dicionário, publicado pela Porto Editora e disponível no infopedia.pt , estará gratuitamente disponível até 27 de abril.

Aquando da sua elaboração, os responsáveis respeitaram o Acordo Ortográfico e o Tétum padronizado, baseando-se nas obras publicadas durante o ano passado pela mesma editora e sua subsidiária em Timor-Leste.

Timor-Leste tem como línguas oficiais o português e o tétum.

Com este dicionário, o infopedia.pt passará a ter 26 dicionários em várias línguas, como português, inglês, francês, espanhol, italiano, chinês, neerlandês, alemã e tétum.