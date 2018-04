Propostas de alteração à lei da paridade aprovadas

PSD, PS, Bloco de Esquerda, e a deputada Isabel Galriça Neto do CDS, votaram a favor nas duas propostas apresentadas pelo governo que subia para 40% as quotas das mulheres nos cargos políticos e da Administração Pública. PCP e 12 deputados do CDS votaram contra e Os Verdes e dois deputados do CDS, entre eles Nuno Magalhães, líder da bancada parlamentar, abstiveram-se.

O CDS era o único partido com liberdade de voto, mas os sociais-democratas Paula Teixeira da Cruz e Miguel Morgado não seguiram as indicações do PSD, tendo Paula Teixeira da Cruz votado a favor enquanto Miguel Morgado optou por abster-se. A disciplina de voto do PSD para votar a favor da proposta do governo não foi consensual, o que levou Hugo Soares a entregar uma declaração de voto.

Assunção Cristas, que tinha declarado votar a favor da proposta, não esteve presente durante as votações por motivos pessoais.