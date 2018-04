Deutsche Bank transferiu 28 mil milhões de euros…mas por engano

Um erro na movimentação entre as principais contas do Deutsche Bank e a conta da Eurex levou a que fosse feita a transferência inadvertida de 28 mil milhões de euros. No entanto, a falha já foi corrigida.

Tratava-se de um simples pagamento de rotina, mas chegou para deixar o banco em alerta. O banco alemão transferiu, por engano, 28 mil milhões de euros, no âmbito de uma operação de negociação de derivados, referiu, em declarações à Bloomberg, fonte relacionado com o caso.

O valor transferido foi enviado antees da Páscoa, mas esta questão está a levantar algumas questões sobre os mecanismos de controlo da institução, uma vez que erros destes não podem, ou não devem, acontecer.

“Tratou-se de um erro na movimentação do colateral entre as principais contas do Deutsche Bank e a conta da Eurex“, explica, em comunicado citado pela agência, o porta-voz do banco alemão, Charlie Olivier.

A mesma fonte adianta ainda que a falha foi de imediato detetada, e rapidamente corrigida. “Analisámos rigorosamente as causas do erro e tomámos passos para prevenir a sua recorrência”, esclarece.