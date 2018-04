Portugal passa a ter mais 99 praias com condições para a prática recreativa balnear

Agora há cerca de 640 locais com condições para a prática recreativa balnear

Este ano, Portugal, terá cerca de 640 locais com condições para a prática recreativa balnear. Esta é uma melhoria significativa, uma vez que o ano passado apenas tinham sido aprovadas 541 praias.

Este número representa, face a 2017, um aumento de 99 praias, refere o diretor do Instituto de Socorros a Naufrágos (ISN).

"Foram apresentadas mais candidaturas" pelos municípios para a classificação de praias de banhos, zonas que "oferecem todas as características e condições de segurança que a lei prevê para poderem ser utilizadas pelos cidadãos", explicou o comandante Gouveia Velho à TSF.

Destas 99 praias, 80 são praias fluviais.

Em declarações à TSF, o diretor do ISN diz que este aumento de zonas balneares pode estar relacionado com o aumento da procura turística: "O turismo é um dos fatores que tem estado na origem de um número cada vez maior de pessoas que vão para as praias".