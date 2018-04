O homem está acusado de 159 crimes sexuais a crianças menores de idade, com cerca de 11 anos, e foi agora condenado a cinco anos de pena suspensa, avança a TVI24.

No entanto, dos 159 crimes sexuais, apenas 82 foram dados como provados, e, além da pena suspensa de cinco anos a que foi condenado, o homem terá de indemnizar as vítimas com valores entre os 400 e os 3620 euros.