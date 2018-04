Demissão de Sakellarides: divergências não são políticas mas de "velocidade", diz ministro da Saúde

O ministro da Saúde disse esta tarde compreender as razões para o pedido de demissão de Constantino Sakellarides, consultor do governo para políticas de saúde e que estava à frente do projeto SNS + Proximidade, que visa criar respostas que coloquem o doente no centro do sistema e ofereçam maior proximidade.

Ao i, Adalberto Campos Fernandes rejeitou qualquer divergência política ou de pensamento, apontando antes para uma "divergência de velocidade".

O ministro, que encerrou uma conferência de imprensa sobre o futuro da oferta de cuidados de saúde na região de Coimbra, diz que os tempos e constrangimentos políticos nem sempre são aceites pelos técnicos. Sublinhando a estima e amizade para com Constantino Sakellarides, Campos Fernandes anunciou que o programa SNS + Proximidade, que arrancou como projeto piloto em 2017, terá um novo responsável interino na segunda feira e é para manter.

O Bloco de Esquerda já anunciou entretanto que quer ouvir Constantino Sakellarides no parlamento.