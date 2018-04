Carro com casal atingido por árvore

Enquanto seguia na EN118, em Benavente, um carro com duas pessoas no interior foi atingindo por um tronco de árvore. Em resposta ao alerta, que chegou às 11h27, os Bombeiros de Salvaterra e Benavente, bem como a VMER de Vila Franca de Xira, dirigiram-se ao local.

No local do acidente, as autoridades depararam-se com o condutor encarcerado e ferido, mas ainda assim consciente.

A estrada permaneceu cortada enquanto as autoridades procediam à prestação dos cuidados de saúde e à remoção de todos os objetos que pudessem colocar em risco a circulação na EN118.