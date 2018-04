Sabia que há uma ilha que troca de país a cada seis meses?

Há uma ilha entre França e Espanha, no meio do rio Bidasoa, que vai alternando de nacionalidade de seis em seis meses.

Este pedaço de terra, que mede apenas 38 metros de largura e 215 de comprimento, é administrado alternadamente entre França e Espanha e é o menor território administrado “em condomínio” do mundo. Seis meses “pertence” aos franceses e os seis meses seguintes pelos espanhóis.

A Ilha dos Faisões fica exatamente no meio do rio Bidasoa, uma fronteira natural entre Espanha e França. De um lado está Irun, no País Basco espanhol, e do outro está o município francês de Hendaia.

Este território franco-espanhol está sob um acordo plurinacional há mais de 300 anos. Em 1659, o Tratado dos Pirinéus, foi assinado nesta ilha entre os dois países vizinhos e pôs fim ao conflito da Guerra dos Trinta Anos, estabelecendo que a Ilha dos Faisões faria parte dos dois países, mudando de gerência a cada seis meses.

Esta pequena ilha não é habitada, não pode ser visitada e nem sequer tem faisões. Só lá podem entrar membros dos comandos navais espanhóis e franceses.