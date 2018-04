Quantas calorias têm as bebidas alcoólicas?

Se está preocupado com as calorias, há que contar com as do álcool.

O Huffington Post fez uma tabela das calorias que contêm as várias bebidas alcoólicas:

Cerveja (350ml) – 153 calorias

Cerveja Light (350 ml) – 103 calorias

Vinho tinto (150 ml) – 125 calorias

Vinho branco (150 ml) – 121 calorias

Champanhe (120 ml) – 84 calorias

Gin/Vodka/Rum/Whisky/Tequila (45ml) - 97 calorias

Mojito (180 ml) – 143 calorias

Margarita (120 ml) – 168 calorias

Brandy (45 ml) – 98 calorias