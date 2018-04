Coreia do Norte anuncia fim dos testes nucleares

A Coreia do Norte anunciou o fim dos testes nucleares e dos mísseis balísticos intercontinentais já a partir deste sábado

A Coreia do Norte anunciou o fim dos testes nucleares e dos mísseis balísticos intercontinentais já a partir deste sábado. O regime de Kim Jong-un anunciou ainda que vai desmantelar as instalações usadas para os testes nucleares.

"A partir de 21 de abril, a Coreia do Norte vai parar com os ensaios nucleares e com o lançamento de mísseis balísticos internacionais", anunciou a agência noticiosa coreana, KCNA.

Recorde-se que esta quinta-feira o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, tinha revelado que os norte-coreanos estavam prontos para uma desnuclearização total sem contrapartidas.