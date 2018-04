Qual a melhor forma de tirar nódoas na roupa?

Se acabou de sujar a sua camisa preferida, não entre em pânico: existem passos muito simples que ajudam a remover as nódoas da roupa facilmente.

O site SheFinds falou com Mary Johnson, cientista que trabalha para a marca de detergentes para a roupa Tide, e obteve conselhos sobre a melhor forma de remover manchas nas nossas peças de roupa preferidas:

1 – Coloque a peça de roupa do avesso e coloque água fria sobre a mancha. Este método irá ‘empurrar’ a nódoa;

2 – Depois basta voltar a colocar a peça do lado correto e passar um produto especial para nódoas, antes de a lavar de acordo com as instruções disponíveis na etiqueta da roupa.