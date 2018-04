Quatro sinais de que a sua relação deve acabar

No início as relações parecem que vão durar para sempre, mas pode não ser bem assim

No início de qualquer relação todos achamos que vai durar para sempre. No entanto, por vezes estamos enganados e chegamos à conclusão de que estamos com a pessoa errada.

Descubra quais são os sinais que o ajudam a identificar se a relação deve ou não acabar.

- O seu parceiro está sempre a culpá-lo de tudo: se está numa relação onde o seu parceiro o culpa de tudo quando discutem pode ser um sinal de que já não conseguem cooperar mutuamente para resolver os conflitos.

- Não vê sinais de as coisas melhorarem: passam a maior parte do tempo em discussões e momentos maus e raramente conseguem usufruir de um momento feliz? Esse pode ser outro sinal de que deve estar alerta.

- Olhar para outras pessoas: se está com a pessoa certa não precisa de fantasiar com aquele rapaz giro ou rapariga atraente que viu na rua. Se está sempre a pensar noutras opções pode significar que a sua relação não é tão forte como pensa.

- A relação já não faz sentido: se já não sente que o seu parceiro é a pessoa com quem quer passar o resto da vida provavelmente os seus instintos estão certos.