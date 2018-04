Número de mortos do ataque em Cabul sobe para 48

O atentado ocorreu na manhã deste domingo junto a um centro de recenseamento eleitoral em Cabul, Afeganistão.

De acordo com Wahidullah Majroh, porta-voz do Ministério da Saúde do Afeganistão, a última atualização dá conta de 48 mortos e mais de 100 feridos. A polícia de Cabul refere que o atentado suicida atingiu civis que esperavam para receber o seu cartão de eleitor.

Após o ataque, todas as ruas foram cortadas e neste momento apenas podem circular ambulâncias.

Em reportagem no local, a televisão nacional Ariana TV, captou imagens nas quais é possível ouvir uma multidão a gritar “morte ao governo” e “morte aos talibãs”.

Recorde-se que as eleições parlamentares no Afeganistão decorrer a 20 de outubro.