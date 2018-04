22 de abril 2018

Metropolitano ambiciona mais ligações

O presidente do Metropolitano de Lisboa ambiciona fazer a ligação da linha vermelha a Carnide, onde estão as oficinas da empresa, ligando depois no Colégio Militar para ligar à linha azul. Para já em cima da mesa está o projeto da linha circular, através da ligação da estação do Rato ao Cais do Sodré.