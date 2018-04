Morreu o ator Verne Troyer

O ator Verne Troyer, conhecido pelo papel de Mini-me em “Austin Powers”, morreu este sábado, aos 49 anos, depois de ter sido hospitalizado com complicações relacionadas com um problema de alcoolismo.

A sua morte foi comunicada através da sua página no Facebook, que não adiantava as causas. “É com grande pesar e o coração incrivelmente pesado que comunicamos que o Verne falceu hoje”, começava o post. “O Verne era uma pessoa extremamente carinhosa. Queria fazer todos sorrir, fazê-los felizes e fazê-los rir. Ajudava sempre os necessitados, na medida do possível. Aspirava a criar uma mudança positiva através da sua plataforma e trabalhou no sentido de passar a sua mensagem a cada dia.”

Criado numa comunicada Amish do Michigan, nos Estados Unidos, Verne Troyer tinha apenas 81 centímetros de altura. Antes de ter sido convidado para o papel do vilão Mini-me em “Austin Powers: O Espião Irresistível”, de Jay Roach, fez carreira como duplo e ator de anúncios publicitários.

Depois disso, em 2001, interpretou o duende Griphook, funcionário do Banco Gringotts, em “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, e regressou, no ano seguinte, ao terceiro e último filme do franchise de Jay Roach com Mike Myers, “Austin Powers em Membro Dourado”.