Moto2: Miguel Oliveira conquista segundo pódio da temporada

Depois do terceiro lugar na Argentina, o piloto português voltou a ocupar o útlimo lugar do pódio, desta feita no GP dos EUA, na terceira ronda do Mundial de Motociclismo

O piloto português Miguel Oliveira terminou, esta tarde, no terceiro lugar no circuito das Américas (GP dos EUA), após ter partido do 4.º lugar da grelha, naquela que foi a terceira ronda do Mundial de Motociclismo.

Depois de ter alcançado o primeiro pódio no passado fim-de-semana, no traçado sul-americano (Argentina), o almadense voltou a repetir o feito. É o segundo pódio consecutivo do jovem luso de 23 anos depois de se ter estreado na presente temporada da categoria intermédia do motociclismo em quinto lugar, no Catar.

Em Austin, no Texas, o vencedor foi o italiano Francesco Bagnaia, seguido do espanhol Alex Márquez.

Com o terceiro posto, o piloto de Almada da Red Bull KTM Ajo subiu um lugar na tabela geral e é agora quarto classificado.

De notar que o Circuito das Américas era, até hoje, um dos poucos do calendário onde Oliveira nunca havia subido ao pódio. Na época transata, o 44, número com que corre o português, terminou na sexta posição.