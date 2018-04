Sporting perde final da Taça UEFA de futsal

Os espanhóis do Inter Movistar venceram o Sporting por 5-2 e conquistaram o seu quinto título europeu

O Inter Movistar revalidou esta noite o título europeu, em Saragoça, após vencer o Sporting, tal como tinha acontecido há um ano.

Depois do 7-0 em Almaty, desta feita o emblema onde atua o internacional português Ricardinho venceu por 5-2.

Os golos do Inter Movistar foram apontados por Gadeia, Ricardinho, Elisandro, Rafael e Pola, e os do Sporting, clube que, de resto, nunca conseguiu estar em vantagem, foram de Cavinato e Diogo.

Depois das derrotas de 2017 (com o mesmo Inter Movistar) e 2011, com os italianos do Montesilvano, por 5-2, o Sporting sai como finalista vencido pela 3.ª vez.

Já o Inter Movistar conquistou o seu 5.º título europeu, depois dos triunfos de 2004, 2006, 2009 e 2017.