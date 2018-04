Sporting vence o Boavista

O Sporting venceu, esta noite, o Boavista, em Alvalade, com um golo solitário de Bas Dost, convertido da marca do castigo máximo, aos 26 minutos.

Com o triunfo, os leões saltam para o terceiro lugar na tabela, com 74 pontos e alimentam a esperança de chegar ao 2.ª lugar já que ainda vão ter encontro direto com os encarnados do Benfica. Daqui para a frente, os leões jogam fora em duas das últimas três jornadas. Na próxima ronda (28 abril), o Sporting vai até ao Algarve medir forças com o Portimonense e, na última, (13 maio) joga com o próximo adversário do FC Porto, o Marítimo, na Madeira. Pelo meio (5 maio) haverá o já referido dérbi, em Alvalade.

Uma semana depois do fim do campeonato (a 20 de maio), o Sporting (vencedor da Taça de Portugal) e o Desportivo das Aves defrontam-se no Jamor, na final da Taça de Portugal.