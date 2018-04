Expectativa do Bloco é que PS aprove redução sobre PE

O Bloco de Esquerda tem a expectativa de que o projeto de resolução sobre o Programa de Estabilidade (PE) possa ser aprovado, esperando o voto a favor do PS “comprometido com a atual solução política”.

Na terça-feira o parlamento vai debater o projeto de resolução do BE sobre o Programa de Estabilidade para que se “mantenham as metas já acordadas com Bruxelas para o défice” e se possa “utilizar a folga do crescimento económico para ter serviços públicos mais robustos”.

Segundo a coordenadora do BE, a expectativa do partido é que “esse projeto de resolução possa vir a ser aprovado pelos vários partidos e esperamos poder ter o voto do PS nesta matéria porque estamos certos de que o PS se manterá comprometido com a atual solução política”. Catarina Martins, que falava ontem no final da reunião da Mesa Nacional, lembrou que esta é “uma solução política parlamentar, que é negociada no parlamento”.

Crítica ao Governo

Horas antes, em entrevista ao “DN” e à TSF, a deputada do BE Mariana Mortágua voltava a criticar o Governo por rever em baixa o défice que inicialmente estava previsto para 2018, apontando Mário Centeno como alvo.

“Se num governo todos forem ‘Centeno’ e se o governo for gerido a partir do Ministério das Finanças, então será sempre mal gerido, porque o ministro das Finanças não tem capacidade para tomar decisões que são importantes em cada setor”. “Esta forma de gestão que privilegia o défice e que altera as prioridades do país submetendo-as a uma lógica de ir para além de Bruxelas (...) é uma forma não apenas errada do ponto de vista político, como causa ineficiências na própria gestão dos serviços públicos”.