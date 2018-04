Reino Unido. Família Real reunida para comemorar 92.º aniversário de Isabel II | Fotogaleria

O 92.º aniversário da Rainha foi celebrado no Royal Albert Hall, em Londres, tendo toda a família Real assistido a um concerto especial em honra da rainha. No final, Isabel II subiu ao palco e agradeceu a todos as mensagens de parabéns que recebeu e, o príncipe Carlos discursou para homenagear a mãe.

No evento especial esteve reunida toda a família real, incluindo a duquesa de Cornualha, Camilla, as princesas Eugenie e Beatrice, o príncipe Carlos, filho de Isabel II, a lady Louise de Windsor, a condessa Sofia, o príncipe William, a princesa Ana, Sir Timothy Laurence, o príncipe Harry e a sua noiva, Meghan Markle, e ainda o príncipe Eduardo.

A princesa Kate foi a grande ausência da noite, uma vez que estava já no final da terceira gravidez, tendo o bebé, um menino, nascido esta segunda-feira, dia 23 de abril.