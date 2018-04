Antigo funcionário da ONU detido por suspeitas de pedofilia

O homem foi detido no passado dia 14 de abril e a polícia já está a investigar os alegados crimes

Um homem de 60 anos, um ex-funcionário da ONU, foi detido no passado dia 14 de abril, por suspeitas de abusos sexuais a crianças no Nepal. Peter John Dalglish foi detido pelo Departamento de Investigação Central da Polícia local, e é suspeito pelo crime de abuso sexual de vários menores.

O homem é natural do Canadá e terá atraído os os menores aos prometer-lhes ajuda no que dizia respeito à educação e viagens.

John Dalglish cumpria um trabalho humanitário há vários anos pela ONU, no Afeganistão e no Nepal. Além disso, foi um dos fundadores do Street Kids Internacional, em 1998 - uma Instituição de caridade que ajudava os jovens de rua a terem uma melhor qualidade de vida.

Peter John recebeu ainda um prémio em 2008, pela Universidade de Dalhousie, que reconhecia o seu trabalho humanitário.

A detenção do homem já foi confirmada pelo governo do Canadá, mas não foram adiantadas quaisquer informações sobre o caso.

As autoridades investigam agora o caso da alegada violação de duas raparigas menores, com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos.