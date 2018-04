João Sousa perde três lugares no ranking mundial

O tenista português João Sousa perdeu três lugares e caiu para a 67.ª posição do ranking mundial, atualizado esta segunda-feira.

Rafael Nadal, que conquistou o torneio de Monte Carlo pela 11.ª vez este domingo, continua a liderar a hierarquia, seguido pelo tenista suíço Roger Federer, que se encontra a apenas 100 pontos do espanhol.

A grande alteração do top-10 é o último lugar do pódio já que o tenista germânico Alexander Zverev subiu ao terceiro posto após atingir as ‘meias’ em Monte Carlo, relegando o crota Marin Cilic para o 4.º lugar.